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Названа стоимость самой дешевой квартиры на островах Испании

Самая дешевая квартира на островах Испании стоит девять миллионов рублей

Фото: Shutterstock

Самая дешевая квартира на испанских островах — Майорка, Канары, Тенерифе и Ибица — стоит девять миллионов рублей. Об этом говорится в сообщении портала Spain-Real.Estate, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Наиболее доступным вариантом назвали трехкомнатную квартиру на Канарских островах в городе Лас-Пальмас-де-Гран-Канария. Объект площадью 75 квадратных метров продается за 9,04 миллиона рублей. В стоимость также входит мебель и кухонная техника.

Вторую строчку рейтинга дешевых вариантов заняла квартира за 9,05 миллиона рублей на острове Тенерифе. Жилье площадью 58 квадратных метров с одной спальней расположено в районе Коста-дель-Силенсио.

Островом с наиболее высоким порогом входа посчитали Ибицу, где самая дешевая квартира продается за 16,2 миллиона рублей. За такую сумму можно прибрести объект площадью 58 квадратных метров с одной спальней. В стоимость включены мебель и техника.

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Нина Ташевская
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