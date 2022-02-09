В ДНР заявили о приезде в Донбасс украинцев для защиты республик от Киева

В Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) заявили, что украинцы едут из внутренних регионов страны в Донбасс, чтобы защитить непризнанные республики от киевских властей. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

«К нам прибывают добровольцы из внутренних регионов Украины, у которых нет больше желания терпеть власть украинских националистов», — утверждают в ДНР. Мотивацией пополнить ряды защитников Донбасса добровольцы назвали усталость от «нацистского режима» в Киеве, заявили в Народной милиции.

Также в ведомстве сообщили, что увеличилось количество желающих присоединиться к Народной милиции для защиты региона собственными силами. В Донбассе готовы дать достойный ответ «украинским агрессорам», отметили в ДНР.

Обострение в Донбассе началось на фоне сообщений о якобы готовящемся вторжении России на Украину. В ответ на слухи о грядущем «нападении» Киев смог получить дополнительные вооружения из стран Запада, которые, по утверждению разведки самопровозглашенных республик, уже доставлены в расположение украинской армии в Донбассе. Силы непризнанных республик уверены, что Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) уже закончил разработку плана нового наступления на регион.

Раннее в самопровозглашенной Луганской народной республике заявили, что им удалось предотвратить артиллерийский удар ВСУ. Народная милиция захватила украинский беспилотник с системой наведения огня.