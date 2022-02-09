ФРГ, Франция и Польша призвали Россию снизить напряженность у границ Украины

Берлин, Париж и Варшава призывают Москву начать предметный диалог по вопросам безопасности в Европе. Об этом говорится в совместном заявлении канцлера Германии Олафа Шольца, президента Франции Эммануэля Макрона и президента Польши Анджея Дуды, опубликованного по итогам саммита Веймарского треугольника в Берлин, пишет ТАСС.

Сотрудничество с партнерами по НАТО

Лидеры трех стран подчеркнули приверженность совместным усилиям в деле укрепления европейской и трансатлантической архитектуры безопасности. Также они заявили, что намерены продолжать тесно согласовывать свои действия с партнерами в Евросоюзе и союзниками в НАТО с целью обеспечения мира и стабильности на евроатлантическом пространстве.

Шольц, Макрон и Дуда также отметили, что альянс должен регулярно пересматривать свои стратегии обороны и сдерживания. При этом в случае ухудшения ситуации их необходимо корректировать, в том числе в рамках инициативы НАТО «Расширенное передовое присутствие».

Заявление о важности «нормандского формата»

Политики выразили готовность конструктивно участвовать в «содержательных и ориентированных на результат» переговорах по вопросам безопасности, которые представляют взаимный с Россией интерес. Кроме того, они подчеркнули важность «нормандского формата» переговоров по мирному урегулированию в Донбассе. Французский лидер также выступил за разноформатный диалог с Россией. Он подчеркнул, что необходимо избежать войны.

Мир и стабильность на европейском континенте — это наше достояние, и мы считаем, что обязаны сделать все, чтобы его сохранить Эммануэль Макрон президент Франции

Ранее Макрон заявил, что его переговоры с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским позволили достичь определенного прогресса. По словам французского лидера, последние дни «позволили выявить новые подходы» в сложившейся ситуации, над которыми страны будут вместе работать. Он также рассказал, что встреча политических советников лидеров стран «нормандского формата» пройдет 10 февраля в Берлине.

Поддержка Украины

Лидеры ФРГ, Франции и Польши также призвали Россию снизить напряженность около украинских границ. Она выразили обеспокоенность в связи с якобы имеющим место наращиванием российских войск «внутри и за пределами Украины».

Помимо этого, канцлер и президенты заявили о своей поддержке территориальной целостности и суверенитету Украины. Шольц, Макрон и Дуда предупредили, что любая дальнейшая военная агрессия России против Украины повлечет за собой тяжелые последствия и будет иметь высокую цену.

Ранее Олаф Шольц заявил, что нарушение суверенитета Украины вызовет тяжелые последствия для России, и отметил необходимость диалога. По его словам, этой позиции также придерживаются Франция и Польша.