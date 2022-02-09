Ведущая Первого канала прокомментировала появление своего профиля в Tinder

Ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале Роза Сябитова прокомментировала появление своего профиля в популярном у россиян приложении для знакомств Tinder. По словам свахи, никакого отношения к ней он не имеет. Об этом она заявила в беседе с порталом «Телепрограмма».

Журналисты рассказали телеведущей о слухе, что ее фотографии видели в Tinder, и спросили, является ли это каким-то экспериментом свахи. Сябитова в ответ назвала появившийся в сети профиль делом рук мошенников.

«Это мошенники. На данном этапе жизни я предпочитаю жить одна, не нуждаясь в мужской опоре, и быть счастливой сама по себе», — подчеркнула сваха.

О своем эксперименте Сябитова рассказывала в опубликованном в октябре 2020 года интервью на YouTube-канале «Эмпатия Манучи». Тогда 58-летняя сваха рассказывала, что решила сходить на свидание с десятью мужчинами из Tinder, которых, по их словам, интересовал только секс без обязательств.

«Мы пошли в ресторан. Я его спрашивала про погоду, про природу. Потом поинтересовалась: к тебе поедем или ко мне?» — рассказала телеведущая. Однако собеседника удивил ее вопрос. «Вы что, проститутка?!» — спросил мужчина Сябитову, после чего покинул заведение. С аналогичной негативной реакцией сваха столкнулась и на свидании с другими пользователями приложения для знакомств.

Оказалось, что хотя мужчины не планировали серьезных отношений, переходить сразу к интиму для них было «как-то не по-человечески». Сябитова сделала вывод, что в анкетах на сайтах знакомств мужчины не всегда пишут о себе правду. Она также подчеркнула, что Tinder популярен среди мошенников, поэтому с поиском второй половинки онлайн стоит быть осторожными.

Ранее Сябитова назвала причины снижения количества браков. Сваха обратила внимание, что девушек, имеющих высшее образование и добившихся успехов в карьере, стало заметно больше, чем мужчин, что, по ее мнению, в результате усложняет поиск подходящего партнера по общению и браку.