Российский губернатор заразился коронавирусом

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заразился коронавирусом. О положительном тесте на COVID-19 он сообщил на своей странице в Facebook.

«Сегодня пришел результат моего теста на COVID-19. Результат положительный, поэтому несколько дней буду работать удаленно. Чувствую себя нормально, температуры уже нет. Прививки работают!» — написал в социальной сети губернатор.

Ранее о заражении коронавирусом сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев. До этого он болел COVID-19 в октябре 2020 года. Кобзев подчеркнул, что привит от коронавируса и надеется перенести болезнь в легкой форме.

Положительный тест на коронавирус также получил губернатор Орловской области Андрей Клычков — до этого он болел в октябре 2020 года. Вся семья губернатора, за исключением старших сыновей, тоже заболела.