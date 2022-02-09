Врач предупредил о риске ампутации после коронавируса

COVID-19 дает серьезные осложнения на сердечно-сосудистую систему, в первую очередь — на систему свертывания крови. Об этом предупредил доктор медицинских наук, заведующий отделением сосудистой хирургии НМИЦ хирургии имени А.В. Вишневского Минздрава России Андрей Чупин в разговоре с РИА Новости.

По словам врача, в основном страдают артерии конечностей. На фоне тромбоза у переболевших коронавирусом может развиться критическое ухудшение кровоснабжения конечностей, которое может привести к ампутации, пояснил Чупин. Он добавил, что во время пандемии было зафиксировано немало таких случаев.

Чупин также уточнил, что развитие тромбоза может произойти как на пике самой болезни, так и через несколько месяцев. Он отметил, что воспалительные и фиброзные изменения в легких и другие негативные проявления, повышающие риски тромботических осложнений, зависят от тяжести заболевания. В группе риска также входят пациенты, страдающие атеросклерозом.

Ранее профилактолог, доктор медицинских наук Сергей Токарев и врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок предупредили россиян о том, что после перенесенного коронавируса не стоит посещать бани и сауны в течение месяца. По их словам, это может привести к инфарктам или инсультам.