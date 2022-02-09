Уволившаяся в Петербурге учительница отказалась от дальнейшего преподавания

Учительница из гимназии № 168 в Санкт-Петербурге Серафима Сапрыкина, которая уволилась после чтения стихов Даниила Хармса и Александра Введенского, отказалась от дальнейшего преподавания. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

«Мне только позвонили из комитета по образованию и предложили другую работу в школе... Не пойду я в школу больше работать», — заявила она.

По словам педагога, она не нарушала никаких планов обучения, которые были подписаны директором образовательного учреждения. Кроме того, отметила учительница, другие преподаватели после произошедшего инцидента встали на ее сторону.

Сапрыкина также рассказала, что после инцидента руководство гимназии хранило молчание и не обращалось к ней. По словам учительницы, никакого наказания для директора гимназии она не хочет.

«Я не хочу, чтобы у нее с прокуратурой были разборки или еще с кем-нибудь. Я просто хотела, чтобы родители, дети знали, что этот человек придерживается вот таких вот взглядов специфических», — добавила она.

6 февраля преподавательница Серафима Сапрыкина заявила, что ее уволили из гимназии № 168 в Санкт-Петербурге за чтение стихов Хармса и Введенского. Власти Санкт-Петербурга, в свою очередь, сообщили, что Сапрыкину никто не вынуждал увольняться после прочтения стихов, так как она сама написала заявление.