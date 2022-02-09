Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Уволившаяся в Петербурге учительница отказалась от дальнейшего преподавания

Петербургская учительница Сапрыкина заявила, что не будет больше работать в школах
Серафима Сапрыкина

Серафима Сапрыкина. Фото: страница Серафимы Сапрыкиной в Facebook

Учительница из гимназии № 168 в Санкт-Петербурге Серафима Сапрыкина, которая уволилась после чтения стихов Даниила Хармса и Александра Введенского, отказалась от дальнейшего преподавания. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

«Мне только позвонили из комитета по образованию и предложили другую работу в школе... Не пойду я в школу больше работать», — заявила она.

По словам педагога, она не нарушала никаких планов обучения, которые были подписаны директором образовательного учреждения. Кроме того, отметила учительница, другие преподаватели после произошедшего инцидента встали на ее сторону.

Сапрыкина также рассказала, что после инцидента руководство гимназии хранило молчание и не обращалось к ней. По словам учительницы, никакого наказания для директора гимназии она не хочет.

«Я не хочу, чтобы у нее с прокуратурой были разборки или еще с кем-нибудь. Я просто хотела, чтобы родители, дети знали, что этот человек придерживается вот таких вот взглядов специфических», — добавила она.

6 февраля преподавательница Серафима Сапрыкина заявила, что ее уволили из гимназии № 168 в Санкт-Петербурге за чтение стихов Хармса и Введенского. Власти Санкт-Петербурга, в свою очередь, сообщили, что Сапрыкину никто не вынуждал увольняться после прочтения стихов, так как она сама написала заявление.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Жириновский попал в больницу с коронавирусом после восьми прививок от COVID-19
Стала известна возможная дата визита Путина в Турцию
Европу и Азию связали новым мостом
Стоматолог раскрыл причину потемнения зубов зимой
Армия Израиля нанесла удар по Сирии
ФСБ ликвидировала в Крыму ячейку террористической организации
Папа Римский призвал молить Бога о мире на Украине
Вирусолог прокомментировал госпитализацию Жириновского
Молдавия подтвердила конфликт с «Газпромом» по долгам
В России рассказали о беспилотной версии «Байкала»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.