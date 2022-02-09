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Украина поддержала Японию в вопросе Курил

Посол Украины заявил о поддержке позиции Токио в вопросе Курильских островов
Сергей Корсунский

Сергей Корсунский. Фото: Посольство Украины в Японии

Посол Украины в Токио Сергей Корсунский заявил, что Киев поддерживает позицию Японии в вопросе принадлежности Курильских островов. Его цитирует ТАСС.

Посол отметил, что Украина сочувствует Японии в ситуации с Курилами и поддерживает любой путь, который она изберет для ее решения. «Мы (Украина и Япония — прим. «Ленты.ру») находимся на расстоянии 10 тысяч километров друг от друга, и у нас у обоих есть территориальные проблемы с одной и той же страной. Это действительно уникальная ситуация», — сказал Корсунский.

Также посол упомянул резолюцию, которую принял японский парламент. В ней депутаты выражают обеспокоенность ситуацией на границе Украины и изменением статус-кво силовым путем.

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7 февраля посол США в Токио Рам Эмануэль заявил, что Соединенные Штаты признают суверенитет Японии над южной частью Курильских островов, которую в Токио называют Северными территориями. Он также упомянул ситуацию на Украине, заявив, что для России пренебрежение суверенитетом другого государства не является чем-то новым.

По мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, США поддерживают претензии Японии к российским островам, так как это выгодно для Вашингтона. Она также обвинила Токио в искусственном нагнетании истерики вокруг Курил.

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Алиса Реброва
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