Россия уличила Японию в искусственном нагнетании истерики вокруг Курил

Москва неоднократно указывала Токио на искусственное нагнетание истерики и напряженности вокруг территориального вопроса о принадлежности Курильских островов. В этом уличила Японию официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

Дипломат подчеркнула, что японские власти тратят слишком много энергии на тему Курил вместо того, чтобы выстраивать нормальные и полноценные экономические, финансовые и культурные связи с Россией. «Она подогревается определенной частью политического истеблишмента Японии. Кто за ней стоит?», — уточнила она.

Захарова также заявила, что США поддерживают претензии Японии к российским островам, так как это выгодно для Вашингтона. По ее мнению, американская сторона намеренно удерживает Москву и Токио от полномасштабного сотрудничества. Она призвала послу США в Японии Раму Эмануэлю, поддержавшему Японию в споре о Курилах, почаще информировать граждан страны о преступлениях США.

7 февраля в Японии отмечается день северных территорий. В этот день американский посол заявил, что Вашингтон признает суверенитет Токио над южной частью Курильских островов, которую японская сторона называет северными территориями. Он также поддержал усилия Москвы и Токио по решению территориального спора и заключению мирного договора.