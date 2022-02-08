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Россия уличила Японию в искусственном нагнетании истерики вокруг Курил

Мария Захарова заявила, что Токио искусственно нагнетает напряженность по вопросу Курил

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Москва неоднократно указывала Токио на искусственное нагнетание истерики и напряженности вокруг территориального вопроса о принадлежности Курильских островов. В этом уличила Японию официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

Дипломат подчеркнула, что японские власти тратят слишком много энергии на тему Курил вместо того, чтобы выстраивать нормальные и полноценные экономические, финансовые и культурные связи с Россией. «Она подогревается определенной частью политического истеблишмента Японии. Кто за ней стоит?», — уточнила она.

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Захарова также заявила, что США поддерживают претензии Японии к российским островам, так как это выгодно для Вашингтона. По ее мнению, американская сторона намеренно удерживает Москву и Токио от полномасштабного сотрудничества. Она призвала послу США в Японии Раму Эмануэлю, поддержавшему Японию в споре о Курилах, почаще информировать граждан страны о преступлениях США.

7 февраля в Японии отмечается день северных территорий. В этот день американский посол заявил, что Вашингтон признает суверенитет Токио над южной частью Курильских островов, которую японская сторона называет северными территориями. Он также поддержал усилия Москвы и Токио по решению территориального спора и заключению мирного договора.

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Виктория Кондратьева
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