В МВД не нашли нарушений в деле «Омбудсмена полиции»

В Управлении собственной безопасности (УСБ) МВД провели проверку по заявлениям о давлении на свидетелей по делу «Омбудсмена полиции» и не нашли нарушений. Об этом в среду, 9 февраля, сообщает ТАСС.

По данным агентства, защите Владимира Воронцова, основателя паблика «Омбудсмен полиции», пришел ответ из УСБ, согласно которому «по обращению о возможных противоправных действиях сотрудников органов внутренних дел, поступившему из ФСБ РФ, была проведена проверка, по результатам которой изложенные в обращении доводы не нашли объективного подтверждения».

Ранее сообщалось, что как минимум двое ключевых свидетелей по делу «Омбудсмена полиции» заявили, что оговорили Воронцова. Ирина Андина, которая первой обвинила «омбудсмена» в вымогательстве 30 тысяч рублей, позже заявила, что за такие показания ей пообещали восстановление на службе в полиции, однако лишь купили дорогую одежду и оплатили визит в салон красоты.

Кроме Андиной от идентичных показаний против Воронцова отказалась Валерия Егорова. Со слов адвоката Александра Самухова, она сообщила, что ее вместе с другой потерпевшей по делу отвезли в отдел полиции, забрали у них телефоны и сутки держали там, при этом ей недвусмысленно сказали, что сесть должен либо Воронцов, либо сама Егорова.

Следствие считает, что в октябре 2017 года Воронцов вымогал 300 тысяч рублей у бывшего сотрудника московской полиции за то, что не обнародует его интимные фото. Не получив требуемое, обвиняемый выложил фото в сеть. Аналогичные эпизоды ему вменяются в 2018 и 2020 годах. По версии следствия, в сети Воронцов оскорблял действующих сотрудников МВД и публиковал заведомо ложные сведения.