Адвокат рассказал о запугивании свидетелей по делу «Омбудсмена полиции»

Адвокат Владимира Воронцова Александр Самухов рассказал о запугивании свидетелей по делу основателя паблика «Омбудсмен полиции» — в ряде случаев показания были получены под давлением. Этим защитник поделился в эксклюзивном интервью с «Лентой.ру».

Самухов сообщил, что ряд свидетелей начали отказываться от своих показаний или объяснять, каким образом они были получены. Все началось с выступившей главным свидетелем обвинения Ирины Андиной. Она заявила, что Воронцов вымогал у нее около 30 тысяч рублей, иначе он бы опубликовал интимное видео.

Андина позже во время судебного заседания отказалась от своих показаний и сказала, что намеренно оговорила подсудимого ради восстановления на службе: ей якобы обещали это оперативники столичной полиции, но свое слово так и не сдержали. По словам Андиной, ей в награду купили дорогую итальянскую одежду, туфли и оплатили процедуры в салоне красоты.

Следом от подобных показаний против Воронцова отказалась свидетель Валерия Егорова. Со слов адвоката, она сообщила, что ее вместе с другой потерпевшей по делу отвезли в отдел полиции, забрали у них телефоны и сутки держали там. Сказали: не дашь показания — сама сядешь рядом с Воронцовым.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России назначил доследственную проверку возможной фальсификации доказательств по делу Владимира Воронцова, ее результатов пока нет.

Следствие считает, что в октябре 2017 года Воронцов вымогал 300 тысяч рублей у бывшего сотрудника московской полиции за то, что не обнародует его интимные фото. Не получив требуемое, обвиняемый выложил фото в сеть. Аналогичные эпизоды ему вменяются в 2018 и 2020 годах. Следователи считают, что в своем паблике Воронцов оскорблял действующих сотрудников МВД и публиковал заведомо ложные сведения.

