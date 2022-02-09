Официантка подавала разбавленную водой сладкую газировку из «заботы о клиентах»

Официантка из США призналась, что нередко разбавляет сладкую газировку водой перед тем, как подать ее клиентам. Как рассказала девушка в видео на своем аккаунте в TikTok, таким образом, по ее словам, она проявляет заботу о здоровье детей.

Эбби Лейси отметила, что в основном добавляет воду в лимонады и сладкие газировки, которые заказывают дети. Она призналась, что ее искренне удивляет, как родители позволяют своим отпрыскам употреблять столько сахара.

В подписи к видео официантка привела в пример один из случаев, когда мать в восемь часов вечера заказала колу семилетней дочери. Это возмутило Лейси до глубины души.

Ролик набрал почти миллион просмотров и множество комментариев: одни поддержали идею Лейси, а другие осудили ее за то, что она лезет не в свое дело. «Ты осуждаешь матерей, но при этом у тебя у самой нет детей. Смешно», — написала одна пользовательница. Другая добавила: «Как мать прошу вас не останавливаться. Я обычно заказываю одну воду и один лимонад и незаметно меняю их местами, чтобы дети пили не только сладкое».

Ранее сообщалось, что некогда работавшая официанткой пользовательница TikTok рассказала, как случайно пролила подливку на мать жениха на свадьбе и внезапно получила чаевые от невесты. «Подливка была горячей, она была буквально везде и, слава богу, она не обожгла гостью», — рассказала @chloe_beeee.