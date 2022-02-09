Над человечеством нависла угроза дефицита пресной воды

В тающих ледниках содержится намного меньше льда, чем прогнозировали ранее. Угроза дефицита пресной воды нависла над человечеством сильнее, чем ожидалось. Об этом предупреждает агентство Bloomberg со ссылкой на исследование Французского института геологических наук и Дартмутского колледжа.

С помощью новых методов спутниковой съемки ученые впервые измерили толщину и движение более 250 тысяч горных ледников. Они использовали для анализа почти 812 тысяч пар фотографий высокого разрешения и охватили 98 процентов территории Земли, которая была покрыта ледниками с 2017 по 2018 год.

На основе полученных данных удалось более точно определить объем содержащегося в ледниках льда. Исследователи обнаружили сильные изменения объема льда и запасов пресной воды, от которых зависят сотни миллионов людей, использующих воду для питья, в сельском хозяйстве и в производстве электроэнергии.

Выяснилось, что в ледниках в Гималаях содержится на 37 процентов больше льда, чем считалось ранее. Для восьми миллионов жителей бассейна рек Инд и Ченаб в Гималаях это хорошая новость — талая вода ледников обеспечивает более половины речного потока в засушливые сезоны. В Гималаях ледниковые запасы также оказались на 30-87 процентов больше в суббассейне реки Брахмапутра.

«Гималаи оказались исключением. Почти везде в других местах мы обнаружили более тонкий лед», — заявил один из авторов исследования Матье Морлигем. Например, в ледниках в южноамериканских Андах содержится на 27 процентов меньше льда, чем считали ученые.

Ученые снизили прежние оценки вклада горных ледников в повышение уровня моря. Если все ледники, за исключением крупных ледяных щитов в Гренландии и Антарктиде, растают, то уровень мирового океана повысится примерно на 25 сантиметров, а не на 33, как предполагалось ранее. «Но это не отменяет того факта, что ледники тают все быстрее и быстрее», — заявил ведущий автор исследования Ромен Миллан. Он уточнил, что новые оценки в значительной степени связаны с изменениями в способе расчета объемов льда.

Исследователи считают, что сокращение общего объема льда неизбежно окажет воздействие на планету раньше, чем предполагалось. Они надеются, что их прогноз повлияет на решения правительств о строительстве инфраструктур водоснабжения. Таяние ледников является одним из последствий изменения климата.

Ранее ученые зафиксировали катастрофическое истончение льда на Эвересте. Ледник на горе теряет по два метра льда в год.