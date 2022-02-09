Захарова ответила на заявление Киева об особом статусе Донбасса

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова призвала Киев перечитать текст Минских соглашений, прежде чем снова делать заявления о невозможности предоставить Донбассу особый статус. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Умеете ли вы там читать? Ибо это все не устные обязательства, а текст, он доступен, он открыт, с ним можно ознакомиться. Прежде чем украинской стороне утверждать что-либо подобное, стоит вновь обратиться к комплексу мер», — сказала Захарова во время брифинга.

Представитель МИД также ответила на заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что у России есть свое представление об особом статусе самопровозглашенных республик. По словам Захаровой, Москва представляет себе его ровно так, как записано в Минских соглашениях. «Было бы очень здорово, если бы остальные участники и подписанты тоже опирались не на свое видение, а на текст», — добавила она.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не предоставит Донбассу особый статус, который является частью Минских соглашений. По его словам, ни один из украинских регионов не будет иметь право вето на общегосударственные решения.

Минские соглашения были подписаны в 2015 году с участием глав МИД Германии, России, Украины, Франции и представителей самопровозглашенных республик Донбасса. Они предусматривают предоставление Донбассу особого статуса в составе Украины, вывод всех вооруженных подразделений с его территории и проведение местных выборов.