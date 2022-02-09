Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Захарова ответила на заявление Киева об особом статусе Донбасса

Представитель МИД РФ Захарова призвала Киев перечитать текст Минских соглашений

Фото: «Комсомольская Правда» / Globallookpress.com

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова призвала Киев перечитать текст Минских соглашений, прежде чем снова делать заявления о невозможности предоставить Донбассу особый статус. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Умеете ли вы там читать? Ибо это все не устные обязательства, а текст, он доступен, он открыт, с ним можно ознакомиться. Прежде чем украинской стороне утверждать что-либо подобное, стоит вновь обратиться к комплексу мер», — сказала Захарова во время брифинга.

Представитель МИД также ответила на заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что у России есть свое представление об особом статусе самопровозглашенных республик. По словам Захаровой, Москва представляет себе его ровно так, как записано в Минских соглашениях. «Было бы очень здорово, если бы остальные участники и подписанты тоже опирались не на свое видение, а на текст», — добавила она.

Материалы по теме:
«Украина вечно стреляет себе в ногу» Чем обернется для украинцев очередное обострение конфликта между Москвой и Киевом?
«Украина вечно стреляет себе в ногу»Чем обернется для украинцев очередное обострение конфликта между Москвой и Киевом?
3 декабря
«Ни о каком вторжении не может быть и речи» Конфликт на Украине разгорается. Почему Киев теряет шанс вернуть Донбасс?
«Ни о каком вторжении не может быть и речи»Конфликт на Украине разгорается. Почему Киев теряет шанс вернуть Донбасс?
31 января

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не предоставит Донбассу особый статус, который является частью Минских соглашений. По его словам, ни один из украинских регионов не будет иметь право вето на общегосударственные решения.

Минские соглашения были подписаны в 2015 году с участием глав МИД Германии, России, Украины, Франции и представителей самопровозглашенных республик Донбасса. Они предусматривают предоставление Донбассу особого статуса в составе Украины, вывод всех вооруженных подразделений с его территории и проведение местных выборов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Реброва
Обсудить
Последние новости
Россиянин Елистратов выиграл бронзу в шорт-треке на Олимпиаде в Пекине
Вирусолог допустил скорую победу над пандемией COVID-19
Первая российская биржа начнет работать по выходным
В российском регионе легкомоторный самолет совершил жесткую посадку
Ограбившего магазин камер наблюдения вора нашли по видео с камеры наблюдения
Adidas выпустил рекламу с обнаженной грудью разных женщин
Российская авиакомпания официально зарегистрировала новый лоукостер
Названа неочевидная опасность краски
Минфин описал будущее рынка криптовалют в России
Москвич выманил у приятеля 15 миллионов и купил себе внедорожник
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.