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МИД Украины отверг требование России по Донбассу

Глава МИД Украины Кулеба исключил предоставление особого статуса и права вето Донбассу

Фото: Reuters

Киев в очередной раз отказался предоставить особый статус для регионов Донбасса. Об этом высказался глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью польскому изданию Rzeczpospolita.

«Ни один регион Украины не будет иметь права вето на общегосударственные решения. Это высечено в камне! Так что никакого особого статуса, как представляет Россия, никакого права вето не будет», — заявил украинский министр.

Особый статус Донбасса, который отверг министр, является требованием Минских соглашений. При этом Кулеба подчеркнул, что политическая часть соглашений — дело второй очереди, а сначала нужно сконцентрироваться на вопросах безопасности.

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Минские соглашения с участием глав МИД Германии, России, Украины, Франции и представителей народных республик Донбасса были подписаны в феврале 2015 года. Они подразумевают предоставление Донбассу особого статуса в составе Украины, вывод всех вооруженных подразделений с его территории и проведение местных выборов. Однако с момента заключения соглашений, стороны достигли только режима прекращения огня, который тоже периодически нарушается.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно критиковал заключенные договоренности, считая их несправедливыми по отношению к своей стране. «Я не хочу говорить о пунктах "Минска". Я не удовлетворен всеми пунктами. Мы [с Россией] по-разному относимся к порядку выполнения тех или иных пунктов», — заявил Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

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Дмитрий Настасьев
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