Президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство всеми пунктами Минских соглашений. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в Киеве, передает hromadske.

«Я не хочу говорить о пунктах "Минска". Я не удовлетворен всеми пунктами. Мы [с Россией] по-разному относимся к порядку выполнения тех или иных пунктов. Но мы взрослые мальчишки. Мы должны делать что-то, что может деоккупировать наши территории и будет защищать наше государство в том или ином виде», — сказал Зеленский.

Он заверил, что Киев ответственно относится к Минским договоренностям.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил о невыполнимости Минских соглашений. Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко, представляющий страну в ПАСЕ, назвал договоренности неактуальными. Cоветник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк сказал, что власть не отбрасывает Минские соглашения.