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Европейский союз насчитал более тысячи политзаключенных в Белоруссии

Евросоюз назвал более 1040 человек в Белоруссии политзаключенными

Фото: Василий Федосенко / Reuters

Евросоюз насчитал в Белоруссии более тысячи политзаключенных. Такая оценка приводится в заявлении главного спикера Европейской службы внешних связей Питера Стано на сайте организации.

«На сегодняшний день в Беларуси в качестве политзаключенных содержится более 1040 человек, в том числе 33 работника СМИ. Ежедневно появляются новые приговоры по политическим мотивам», — заявил Стано. Спикер также добавил, что политзаключенные в Белоруссии подвергаются издевательствам, а силовики жестоко обращаются с ними. Европейски союз настаивает на освобождении людей из заключения.

Опубликованная информация приурочена к 18-месячному сроку с момента переизбрания Александра Лукашенко президентом Белоруссии. Стано напомнил, что Евросоюз считает президентские выборы в республике сфальсифицированными, и назвал происходящие после них репрессиями.

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Очередные выборы президента Белоруссии прошли в стране 9 августа 2020 года. По данным ЦИК республики, на них победил Лукашенко, который набрал более 80 процентов голосов. Однако с официальными результатами не согласились представители оппозиции, и вскоре в Минске и других городах страны начались крупные митинги — по некоторым данным, в отдельные дни на улицы выходило до полумиллиона протестующих. Протесты и забастовки прекратились только к марту 2021 года, за все время полиция задержала более 30 тысяч человек.

Ранее в Белоруссии сотрудник сотового оператора Life опубликовал номера телефонов силовиков из Главного управления по борьбе с организованной преступностью (ГУБОП). После обвинения в «сливе» персональных данных мужчина записал видео с извинениями.

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Дмитрий Настасьев
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