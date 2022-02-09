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Вирусолог прокомментировал госпитализацию Жириновского

Вирусолог Зверев заявил, что 8 раз привитый от COVID-19 лидер ЛДПР сгубил свой иммунитет

Фото: Uwe Anspach / Globallookpress.com

Председатель Либерально-демократической партии (ЛДПР) Владимир Жириновский, восьмикратно привитый от коронавируса, сгубил свой иммунитет, отметил академик РАН, вирусолог Виталий Зверев в разговоре с Telegram-каналом Ura.ru, комментируя госпитализацию политика.

Он подчеркнул, что подобные эксперименты над организмом опасны. Частая ревакцинация влияет на иммунную систему.

«Если речь идет о "Спутнике V", там уже живой аденовирус, там же тоже иммунитет образуется», — пояснил академик РАН.

Зверев не советует следовать примеру Жириновского и увлекаться повторными прививками.

9 февраля стало известно, что Жириновский госпитализирован в ЦКБ в Москве.

По сведениям источников, у Жириновского может быть поражено 50-75 процентов легких, его госпитализировали с двусторонней пневмонией, развившейся на фоне коронавируса.

Ранее глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов, зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов в разговоре с «Лентой.ру» прокомментировал сообщения о госпитализации Жириновского. По его словам, это просто сплетни и слухи.

Эти сведения также опровергли в пресс-службе ЛДПР. Там «Ленте.ру» заявили, что Жириновский хорошо себя чувствует и продолжает работать.

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Анна Щербакова
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