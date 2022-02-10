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Британская певица показала свой унитаз и вызвала зависть

Певица Стейси Соломон показала свой унитаз за £384 и вызвала зависть у поклонников

Фото: @staceysolomon

Британская певица и телеведущая Стейси Соломон показала свою ванную в Instagram и вызвала зависть у поклонников. Многие захотели приобрести такой же черный унитаз, как у звезды, отмечает издание Express.

Сантехника необычного цвета обошлась Соломон в 384 фунта стерлингов (около 38,8 тысячи рублей). Артистка призналась, что долго искала полностью черный матовый унитаз. Она также отметила, что бурная реакция аудитории ее удивила. «Я никогда не получала столько сообщений о туалете! Было очень сложно найти именно такого цвета, но теперь я очень довольна», — заявила бывшая участница музыкального телешоу The X Factor.

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Помимо унитаза, Соломон также купила черные стекла для душевой кабинки, раковину и туалетную бумагу. Последним приобретением звезда осталась категорически недовольна. «С черной бумагой вообще непонятно, что там внизу происходит. Просто вытираешь и надеешься на лучшее. Не могу дождаться, когда эта бумага закончится, и я вернусь к обычной», — пояснила певица.

В феврале жилье с необычным туалетом нашли в России. На «Авито» выставили объявление о сдаче в аренду квартиры с унитазом над кухней. Почти все пространство в помещении площадью десять квадратных метров занимает спальное место. Окон нет, но есть микроволновка, духовка и утюг. Стоимость проживания в квартире составляет девять тысяч рублей в месяц.

Александра Качан
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