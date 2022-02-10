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Ведущая «Дома-2» назвала самое сложное в разводе

Телеведущая Ксения Бородина назвала самым сложным в разводе разговор об этом с ребенком

Фото: @borodylia

Ведущая популярного реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина рассказала о том, что было самым сложным в разводе с ее бывшим мужем бизнесменом Курбаном Омаровым. Ведущая призналась, что ей было очень тяжело сказать дочери о том, что она рассталась с ее отцом. Сторис, в которых Бородина назвала самое трудное в расставании, опубликованы в ее Instagram-аккаунте.

«Да, она переживала и плакала, особенно летом в Турции. У меня с ней состоялся тяжелый разговор. Она не понимала, почему папы нет рядом. Ведь она привыкла, что мы отдыхаем вместе», — ответила телеведущая на вопрос о том, как ее дочь Теона отреагировала на расставание родителей. «Поверьте мне, я больше всего переживала из-за нее. Боялась ее реакции, боялась оставить без отца», — призналась она.

Однако позже, как отметила телеведущая, она пришла к выводу, что для ребенка будет лучше пережить развод родителей, чем в будущем видеть несчастную мать. «И это не мой эгоизм, это для ее будущего», — заключила телеведущая.

О разводе Бородиной и Омарова стало известно в конце июня 2021 года. Сообщалось, что именно телеведущая подала документы на расторжение брака. Слухи о том, что пара рассталась, ходили и ранее, поскольку супруги нигде не появлялись вместе, однако ни Бородина, ни Омаров эту информацию не подтверждали.

Ксения Бородина и Курбан Омаров поженились в 2015 году. Через несколько месяцев у них родилась дочь Теона.

Асель Минбаева
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