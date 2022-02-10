В Крыму предложили упростить изъятие незаконно построенного жилья

Крымские власти намерены разработать и внести в Госдуму законопроект, который позволит без суда изымать земельные участки с незаконно возведенными постройками, в том числе жилыми. Об этом сообщает «Российская газета».

Как отмечает издание, после присоединения Крыма к России на его территории были выявлены тысячи сомнительных, с точки зрения градостроительного и экологического законодательств, актов землеотводов и разрешений на строительство. Зачастую снос самовольно возведенных зданий требует длительных судебных разбирательств. Этот процесс нужно упростить, полагают власти, ведь многоэтажные самострои уродуют общественные зоны и набережные курортов.

«Предлагается изымать земельные участки с объектами самовольной постройки по решению органов власти, без судебного решения, — прокомментировал инициативу глава республики Сергей Аксенов. — Это необходимо, чтобы избежать ситуации, когда недобросовестный застройщик продолжает строительство, несмотря на судебный процесс».

Ранее эксперт по недвижимости Надежда Буйлова заявила, что первичное жилье в Крыму по итогам 2022 года может подорожать на 15-20 процентов. По ее словам, этот прогноз по росту цен на новые квартиры вдвое превышает ранее заявленные 8-10 процентов.