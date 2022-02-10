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К социальному жилью европейцев «прикрепят» электрокары

В Риме домам с социальным жильем выделят электрокары и электросамокаты

Фото: Guglielmo Mangiapan / Reuters

Власти итальянского Рима решили выделить домам с социальным жильем экологически чистый транспорт. В рамках новой инициативы к каждому такому зданию «прикрепят» электрокары и электросамокаты, пишет TheMayor.EU.

Жители смогут пользоваться транспортом по принципу каршеринга — зарядные станции и необходимую инфраструктуру установят на территории домовладений. Тестировать проект начнут в марте 2022 года в римском районе Гарбателла (Garbatella), затем его распространят на другие части Рима, а после — на область Лацио.

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Муниципальная администрация надеется за счет инициативы побудить малообеспеченное население к передвижению на экотранспорте и сократить выбросы токсичных газов в атмосферу в регионе. На улучшение качества воздуха в Риме и области власти направили 3,4 миллиарда евро из фонда восстановления.

Ранее стало известно, что правительство Великобритании с 2022 года обяжет застройщиков снабжать все новые здания зарядными станциями для электромобилей. Власти ожидают, что ежегодно на домах будет появляться по 145 тысяч зарядок для машин. Станции установят и в старых зданиях, которые располагают десятью и более парковочными местами. От портов можно будет «заправить» любой электромобиль, а также зарядить аккумулятор у гибрида.

Нина Ташевская
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