Британцев обяжут строить дома с зарядками для машин

Британское правительство планирует с 2022 года обязать застройщиков снабжать все новые здания зарядными станциями для электрокаров. Объявить о создании соответствующего закона должен премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на Конфедерации британской промышленности, сообщает Sky News.
Власти ожидают, что ежегодно на домах будет появляться по 145 тысяч зарядок для машин. Станции установят не только в жилых новостройках — после капитального ремонта ими должны снабдить любые здания, которые располагают десятью и более парковочными местами. От портов можно будет «заправить» любой электромобиль, а также зарядить аккумулятор у гибрида.
Новая инициатива станет частью стратегии правительства по сокращению выбросов парниковых газов и поспособствует отказу от автомобилей на двигателях внутреннего сгорания в пользу более экологичных аналогов. В сервисной компании RAC Limited отметили, что установка зарядного оборудования в одном здании обойдется в среднем в 800 фунтов стерлингов (79,7 тысячи рублей) — проспонсировать работы должно государство.
В Нидерландах тоже решили ввести новые правила для возведения зданий. С 2025 года при строительстве домов в Амстердаме необходимо будет использовать не менее 20 процентов древесины или других экологически чистых материалов. Муниципальные власти рассчитывают таким образом снизить вред для планеты от стали и бетона, при производстве которых выделяется большой объем парниковых газов.