Очищающий воздух небоскреб задумали построить с помощью конопли

Архитекторы из американского бюро SOM задумали построить очищающий воздух небоскреб. Проект здания с отрицательными выбросами углекислого газа компания представила в рамках конференции ООН по изменению климата (COP26), пишет Dezeen.

Конструкцию под названием Urban Sequoia («Городская секвойя») планируют возвести из биоматериалов, с помощью которых удастся поглощать и накапливать углерод, — дерева и легкого бетона на основе конопли. Кроме того, в здание будут встроены системы прямого улавливания выбросов из воздуха. Архитекторы предполагают, что такая высотка сможет за 60 лет эксплуатации сократить на 400 процентов больше углеродных эмиссий, чем выделится в атмосферу при ее строительстве.

Улавливаемый зданием углерод можно будет продавать для дальнейшего использования или переработки, а растущие на фасаде водоросли — превратить в биотопливо для автомобилей, самолетов или отопления квартир. По словам создателей проекта, все технологии для реализации проекта уже существуют и используются — перед возведением эконебоскреба осталось только испытать их совокупное применение в строительстве.

В конце октября эксперты предсказали массовое появление в скором будущем домов из биоматериалов — в том числе небоскребов из конопли. Другими экологичными альтернативами гипсокартону и цементу архитекторы назвали древесину, землю, известь, мицелий и солому.