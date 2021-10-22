Миру спрогнозировали появление домов из конопли и соломы

Генеральный директор экспериментального проекта Biobased Creations Лукас Де Ман спрогнозировал, что в будущем архитекторы в мире смогут строить дома исключительно из натуральных материалов, в том числе могут появиться здания из конопли и соломы. Своими предположениями он поделился с изданием Dezeen.

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Цель проекта — доказать, что масштабным строительством можно заниматься, используя материалы на растительной основе. На данный момент список материалов включает 100 наименований. По словам эксперта, древесина, земля, известь, мицелий, конопля и солома могут заменить в качестве строительных материалов сталь, гипсокартон и цемент. Подобным образом планируют строить и небоскребы — дизайнерам придется заменить растительным аналогом цемент в бетоне.

Участники проекта также отметили, что строительной сфере понадобится радикальная перестройка, так как на данный момент от общего числа только три процента материалов имеют растительную основу. Однако эксперты подчеркнули, что клиенты все чаще склоняются в сторону более экологичных построек. «На практике строительство из биоматериалов уже возможно. В будущем будет больше атак на углекислый газ. Поэтому уже будет невозможно продолжать идти тем же путем, которым мы идем сейчас», — уточнил Де Ман.

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