Британское жилье оказалось опасным для природы

Газовые котлы во всех домах Великобритании оказались в восемь раз грязнее электростанций

Отчеты нескольких британских исследователей в области экологии подтвердили масштабный урон от использования газовых котлов для обогрева жилья в Великобритании. Загрязнение атмосферы диоксидом азота (NO2), который приводит к преждевременной смерти и многим опасным болезням среди людей, от домов оказалось в восемь раз больше, чем от всех газовых электростанций страны в целом, пишет The Guardian.

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Вред природе от старых систем отопления в британском жилфонде подчеркивает важность ускорения государственной программы по переходу на тепловые насосы, считают аналитики. Правительство премьера страны Бориса Джонсона с лета 2021 года и после нескольких обвинений в бездействии по вопросам контроля климатических изменений начало продвигать программу по модернизации жилищной отрасли.

Министры пообещали опубликовать стратегию в области отопления и строительства перед саммитом ООН COP26 по климату в Глазго в ноябре. Исследователи подчеркивают, что тепловые насосы работают на электричестве и эффективны, но их установка намного дороже установки газовых котлов. При этом, если власти Великобритании централизованно не введут запрет на установку новых котлов с 2025 года, государственная экологическая программа будет обречена на провал.

«В условиях кризиса цен на газ и после десятилетий упущенных шансов безопасно утеплить дома правительство предоставило нам инструменты для модернизации жилья для чистого будущего», — сказал Нил Джонс (Neil Jones) из климатической организации Possible, которая провела анализ вреда от котлов.

Помимо вредного диоксида азота котлы в домах города размером с Лидс (на 700 тысяч жителей), выбрасывают такое же количество углекислого газа, как одна газовая электростанция. На жилье в Великобритании приходится около 15 процентов всех выбросов парниковых газов страны. Ситуация была еще хуже несколько лет назад, до внедрения нескольких программ по повышению энергоэффективности жилья. По оценкам компании, которая анализирует инфраструктуру энергетики (Energy Efficiency Infrastructure Group), годовые расходы британцев на коммуналку были бы еще на 500 фунтов стерлингов (674,35 доллара) выше.

В июне правительство Джонсона раскритиковали за безразличие к проблеме грязного воздуха в стране. Альянс врачей поделился статистикой смертности населения из-за токсичных выбросов заводов и личных авто населения. К властям обратились с просьбой привести предельный уровень содержания вредных частиц PM2,5 в атмосфере в соответствие с нормами ВОЗ.