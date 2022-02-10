Названы города России с самыми привлекательными женихами

Самые привлекательные женихи среди российских городов проживают в Москве. К таким выводам в своем исследовании пришли аналитики сервиса «Работа.ру», материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

В опросе приняли участие более четырех тысяч женщин старше 18 лет со всей России. За столицу, как город, где легче всего можно найти перспективного мужчину, выступили 31 процент респондентов. Вторую строчку рейтинга занял Санкт-Петербург (23 процента опрошенных). Топ-3 списка замкнул Сочи с показателем в 9 процентов.

Ниже расположились Ялта и Краснодар с показателями в пять и четыре процента соответственно. По три процента респондентов назвали городами с привлекательными женихами Екатеринбург, Казань, Калининград и Новосибирск. За Тюмень выступили 2 процента опрошенных. 45 процентов женщин заявили, что в город в подобном вопросе не имеет значения.

Ранее сервис для планирования путешествий OneTwoTrip назвал направления в России, куда можно отправиться в путешествие на День всех влюбленных и потратить на одного человека менее чем в пять тысяч рублей. Лидерами рейтинга стали Санкт-Петербург, Махачкала и Владикавказ.