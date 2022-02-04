Названы направления для путешествий на День всех влюбленных до пяти тысяч рублей

Санкт-Петербург, Махачкала и Владикавказ названы направлениями внутри страны, куда отправиться в путешествие на День всех влюбленных обойдется на одного человека менее чем в пять тысяч рублей. Об этом стало известно из исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, которое поступило в редакцию «Ленты.ру».

Отмечается, что День святого Валентина, который отмечается 14 февраля, в 2022 году выпадает на понедельник — специалисты считают, что если оформить на него отпуск, то можно совершить мини-поездку на трое суток. Так, путешествия с вылетом из Москвы 12 февраля и возвращением 15 февраля в Санкт-Петербург, Махачкалу и Владикавказ признаны самыми бюджетными и интересными.

Так, средняя стоимость авиабилета в Северную столицу и обратно составит 3,6 тысячи рублей, а ночь в отеле категории «три звезды» — около 1,1 тысячи рублей. Санкт-Петербург интересен своим историческим центром города, кроме того для романтических свиданий можно найти большое количество кафе и ресторанов.

Перелет до Махачкалы и обратно стоит также около 3,6 тысячи рублей, размещение — от 1,2 тысячи рублей за ночь на двоих. Из столицы Дагестана можно отправиться осмотреть природные достопримечательности. Добраться до Владикавказа и обратно будет стоить примерно 3,8 тысячи рублей, сутки в отеле — около 1,7 тысячи рублей. В городе можно попробовать кавказскую кухню.

Чуть дороже выйдет поездка по популярным направлениям — Краснодар или Калининград — за 4,2 тысячи и 4,5 тысячи рублей соответственно. Остановиться на ночь в столице Кубани стоит от 800 рублей в сутки, а в бывшем Кенигсберге — около 1,4 тысячи рублей.

При этом отправление из Санкт-Петербурга выйдет несколько дороже. Например, перелет в Москву обойдется в среднем в 3,4 тысячи рублей, забронировать отель можно за 1,4 тысячи рублей на ночь. В Калининград можно отправиться за 5,2 тысячи рублей, в Казань — за 5,6 тысячи рублей, в Краснодар ― 6 тысяч рублей, в Мурманск ― 6,1 тысячи рублей.

Ранее в январе сообщалось, что россияне стали больше путешествовать на День всех влюбленных, 14 февраля, — интерес к заграничным поездкам вырос на 30 процентов по сравнению с прошлым годом. Так, самыми популярными направлениями на период праздников стали Мальдивы, Сейшелы и Таиланд, также в список вошли традиционные ОАЭ, Египет и Турция.