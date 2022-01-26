Стало известно об ажиотажном спросе на путешествия на День всех влюбленных

Россияне стали больше путешествовать на День всех влюбленных, 14 февраля, — интерес к заграничным поездкам вырос на 30 процентов по сравнению с прошлым годом. Об ажиотажном спросе на туры на период празднования Дня святого Валентина пишет ТАСС со ссылкой на исследование туроператора Space Travel.

Как стало известно, самыми популярными направлениями на период праздников стали Мальдивы, Сейшелы и Таиланд, также в список вошли традиционные ОАЭ, Египет и Турция. Так, спрос на путевки на Мальдивские острова вырос среди клиентов туроператора в 2,5 раза по сравнению с допандемийным 2019 годом — средняя стоимость недельного тура для одного туриста на период празднования Дня всех влюбленных составляет около 120 тысяч рублей, включая завтраки и перелет.

По данным компании, продажи туров на Сейшелы на февральские даты выросли почти в три раза по сравнению с 2019 годом. В среднем недельная путевка на острова обойдется в 100 тысяч рублей для одного человека. Рост интереса к турам в Таиланд специалисты связывают со смягчением ограничений на въезд для вакцинированных российских туристов с 1 февраля 2022 года. Отмечается, что стоимость 11-дневного путешествия в королевство на даты, включающие 14 февраля, также составит от 100 тысяч рублей для одного туриста.

Ранее в январе эксперты туриндустрии назвали самые популярные направления для отдыха среди мужчин на День защитника Отечества, который празднуется 23 февраля. Выяснилось, что наиболее востребованным городом стала Ялта. На втором месте разместился Севастополь, а замыкает тройку лидеров Калининград.