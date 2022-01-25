Названы самые популярные направления для отдыха у мужчин на 23 февраля

Эксперты туриндустрии назвали самые популярные направления для отдыха среди мужчин на День защитника Отечества, который празднуется 23 февраля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на опрос сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.

Выяснилось, что наиболее востребованным городом стала Ялта. На втором месте разместился Севастополь, а замыкает тройку лидеров Калининград. Кроме того, большим спросом пользуются Краснодар, Новороссийск, Судак, Москва, Шерегеш, Алушта и Феодосия.

По данным исследования, большинство мужчин резервируют гостиницы в среднем на срок от одной до шести ночей. Также отмечается, что самым бюджетным направлением оказалась Феодосия, где забронировать номер в гостинице можно за 1,2 тысячи рублей в сутки, а самым дорогим — Шерегеш. Проживание на горнолыжном курорте обойдется минимум в 5,8 тысячи рублей.

Ранее в январе Ростуризм подсчитал количество россиян, которые на новогодние праздники отправились в путешествие внутри страны. Оказалось, что в туры по России поехали около 12 миллионов человек — в прошлом году этот показатель составлял 10 миллионов.