Раскрыты смертельно опасные осложнения после коронавируса

Ученые Университета Вашингтона в Сент-Луисе раскрыли, что у людей увеличивается риск различных сердечно-сосудистых заболевания, в том числе смертельно опасных инсультов и инфарктов, в течение года после коронавирусной инфекции. Повышение частоты нарушений в кровеносной системе была заметна даже у тех, кто перенес в легкой форме или средней степени тяжести COVID-19. Результаты опубликованы в журнале Nature Medicine.

Исследователи проанализировали когорту из 153 760 человек с COVID-19, а также две контрольные когорты, состоящих из более чем пяти миллионов человек каждая, для оценки рисков сердечно-сосудистых заболеваний после коронавирусной инфекции. Оказалось, что после первых 30 дней инфекции риск инсульта вырос в 1,52 раза, а транзиторных ишемических атак (кратковременное нарушение кровообращения в мозге) — в 1,49 раза. Риск фибрилляции предсердий вырос в 1,71 раза; синусовой тахикардии и брадикардии — в 1,74 и 1,53 раза соответственно; вентрикулярной аритмии — в 1,84 раза и трепетания предсердий — в 1,8 раза.

COVID-19 также способствовал воспалительным болезням сердца: перикардиту и миокардиту, чья вероятность выросла в 1,85 и 5,38 раза соответственно. Частота ишемических болезней сердца (острой коронарной болезни, инфаркта миокарда, ишемической кардиомиопатии и стенокардии) выросла в 1,52-1,75 раза. Другие наблюдаемые у пациентов с коронавирусной инфекцией сердечно-сосудистые заболевания включали в себя сердечную недостаточность, неишемическую кардиомиопатию, остановку сердца и кардиогенный шок, общий риск которых увеличился в 1,72 раза. Риск тромбоэмболических нарушений (закупорка артерий и вен) вырос в 2,39 раза.

Повышение рисков происходило независимо от возраста, расы, пола и других сердечно-сосудистых факторов, включая ожирение, гипертонию, диабет, хроническое заболевание почек и гиперлипидемию. Повышенные риски также наблюдались у людей без каких-либо сердечно-сосудистых заболеваний до COVID-19 и у пациентов, которые не были госпитализированы в острую фазу коронавирусной инфекции. При этом чем тяжелее была инфекция, тем выше была вероятность постковидных осложнений.