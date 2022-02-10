Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Массовые протесты против вакцинации в Новой Зеландии попали на видео

ABC: десятки человек арестовали на массовых протестах против вакцинации в Новой Зеландии

В Новой Зеландии сотни человек вышли на протесты против принудительной вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает ABC News. Видео с места событий опубликовано в Telegram-канале РИА Новости.

На кадрах видны попытки правоохранителей сдержать натиск толпы. Десятки полицейских не дают гражданам продвинуться. В то же время сами протестующие призывают держать линию. На видео также попало жесткое задержание одного из демонстрантов: несколько полицейских прижали его к земле.

По информации ABC, полиция арестовала более 50 участников массовых акций у парламента в Веллингтоне. Протестующие разбили лагерь на территории парламента и заявили, что не покинут его, пока не будут сняты эпидемиологические ограничения. Отмечается, что в ходе акций произошло несколько жестких столкновений демонстрантов с полицией.

Массовые общественные акции против вакцинации прошли также в Канаде. 7 февраля мэр канадской столицы Джим Уотсон ввел в Оттаве режим чрезвычайного положения из-за протестов дальнобойщиков. Они требуют отменить новый пакет ограничительных мер, который предусматривает для невакцинированных 14-дневный карантин после возращения из США.

Екатерина Андреева
Обсудить
Последние новости
В России изменили схему постановки диагноза «коронавирусная инфекция»
Россиянам назвали способ откладывать сбережения на черный день
На Украине раскритиковали ОБСЕ за пассивность
Массовые протесты против вакцинации в Новой Зеландии попали на видео
Глава МИД Британии посетила Могилу Неизвестного Солдата в Москве
Задумавшего взрыв здания ФСБ в Minecraft школьника осудили на пять лет колонии
В Киеве заявили о стремлении вести переговоры по Донбассу
В Финляндии предложили открыть границу для вакцинированных россиян
В СБУ сообщили о задержании белорусского диверсанта
Предложен новый двигатель для сверхбыстрого полета на Марс
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.