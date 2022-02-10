Массовые протесты против вакцинации в Новой Зеландии попали на видео

В Новой Зеландии сотни человек вышли на протесты против принудительной вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает ABC News. Видео с места событий опубликовано в Telegram-канале РИА Новости.

На кадрах видны попытки правоохранителей сдержать натиск толпы. Десятки полицейских не дают гражданам продвинуться. В то же время сами протестующие призывают держать линию. На видео также попало жесткое задержание одного из демонстрантов: несколько полицейских прижали его к земле.

По информации ABC, полиция арестовала более 50 участников массовых акций у парламента в Веллингтоне. Протестующие разбили лагерь на территории парламента и заявили, что не покинут его, пока не будут сняты эпидемиологические ограничения. Отмечается, что в ходе акций произошло несколько жестких столкновений демонстрантов с полицией.

Массовые общественные акции против вакцинации прошли также в Канаде. 7 февраля мэр канадской столицы Джим Уотсон ввел в Оттаве режим чрезвычайного положения из-за протестов дальнобойщиков. Они требуют отменить новый пакет ограничительных мер, который предусматривает для невакцинированных 14-дневный карантин после возращения из США.