Мужчина выбрал рейс отдельно от жены и начал домогаться соседки во время полета

Пассажир самолета, в одиночку возвращавшийся из медового месяца, был обвинен в домогательствах во время полета по отношению к рядом сидящей попутчице и пошел под суд. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел 31 декабря 2019 года, однако известно о нем стало только сейчас. 37-летний британский турист Роберт Ян Ван Ден Берг (Robert Jan Van Den Bergh) возвращался в новогоднюю ночь в Лондон из Лос-Анджелеса на самолете авиакомпании United Airlines. Отмечалось, что до этого мужчина проводил медовый месяц на Гавайях со своей женой, однако лететь домой он решил отдельно от супруги, выбрав другой рейс, — они должны были приземлиться в аэропорту Хитроу с разницей в час.

Как заявила попутчица туриста, которая сидела на соседнем от него кресле, через несколько часов после начала полета она неожиданно проснулась от прикосновений мужчины: он положил руку под плед и начал трогать ее за бедро и ягодицы. По словам девушки, она была сильно напугана и не шевелилась, так как не знала, как отреагировать. Спустя два часа пассажирка положила между ними подушку, однако домогательства не прекратились.

Тогда девушка встала и попросила бортпроводников пересадить ее на другое место, также сообщив им о случившимся. После приземления Ван Ден Берга задержала полиция — мужчину обвинили в домогательствах. Британец не признал свою вину, заявив, что весь полет спал и смотрел фильмы. Судебное разбирательство продолжается.

Ранее в феврале пассажирка самолета, купившая билет в бизнес-класс, обратилась в полицию и заявила, что подверглась изнасилованию в полете. Девушка сообщила, что ее попутчик напал на нее, пока все остальные туристы спали, и обвинила его в надругательстве.