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Новый iPhone 13 Pro рекордно подешевел

Стоимость iPhone 13 Pro опустилась ниже 90 тысяч рублей

Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

Доступный на рынке с осени 2021 года iPhone 13 Pro подешевел более чем на 10 тысяч рублей. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

Из каталога медиа следует, что минимальная стоимость нового телефона с базовым накопителем на 128 гигабайт опустилась до 90 тысяч рублей. В интернет-магазине Apple аналогичная модель оценена в 100 тысяч рублей. «Минимальная планка опустилась ниже 90 тысяч рублей, а в некоторых магазинах смартфон можно найти дешевле еще на несколько тысяч», — отметили обратившие внимание на рекордное удешевление аппарата авторы.

Указанная модель не самая дорогая в актуальной серии смартфонов Apple. Девайс iPhone 13 Pro Max с накопителем емкостью один терабайт можно купить на российском рынке за 160 тысяч рублей.

Представленный осенью 2021 года iPhone 13 Pro получил 6,1-дюймовый экран Super Retina XDR OLED, чип Apple A15 Bionic, шесть гигабайт оперативной памяти, тройную камеру с объективами разрешением 12 мегапикселей каждый, поддержку беспроводной зарядки по протоколу MagSafe.

В конце декабря 2021 года стало известно, что стоимость базового iPhone 12 на российском рынке снизилась на 30 процентов. Модель с накопителем емкостью 64 гигабайта можно было приобрести минимум за 55 тысяч рублей.

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Андрей Ставицкий
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