Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

В Британии предложили стать «правителем» острова

Совет английского города Барроу начал кампанию по поиску смотрителя острова Пил

Фото: Simon Ledingham / Wikimedia

В Британии предложили стать «монархом» небольшого острова Пил. Совет английского портового города Барроу начал кампанию по поиску правителя объекта недалеко от побережья графства Камбрия, сообщает Independent.

С декабря 2021 года почти 200 человек со всего мира подали заявку на должность смотрителя острова площадью 20 гектаров. Победивший кандидат будет провозглашен королем или королевой. Церемония коронации включает в себя трон, меч и пиво, которое выльют на голову новоиспеченного «монарха».

Материалы по теме:
«Золотые унитазы все еще популярны в регионах» Где и за сколько приобретают жилье российские чиновники
«Золотые унитазы все еще популярны в регионах»Где и за сколько приобретают жилье российские чиновники
26 ноября
«Безумное было время» Как обычный дом попал на «самую жуткую картину» Америки
«Безумное было время»Как обычный дом попал на «самую жуткую картину» Америки
12 декабря

В обязанности правителя острова будет входить содержание паба Ship Inn, который построили на Пиле 300 лет назад, а также уход за его окрестностями, управление туристическими походами, присмотр за туалетами и душевыми. Члены совета заявили, что ищут человека с опытом управления пабом, любовью к свежему воздуху, пиву и морским котикам.

«Основная задача смотрителя — сохранение красоты острова и его окружающей среды», — отметила специалистка по туристической экономике Сандра Бейнс. Она добавила, что многочисленные недостатки жизни на острове могут разочаровать тех, кто мечтает о роли «монарха». Совет планирует назначить смотрителя к апрелю. Помимо паба на острове располагается построенный в XIV веке замок. Раз в день к Пилу пришвартовываются два парома с туристами.

В январе на изолированном от людей острове Рона в Шотландии открылись две вакансии смотрителя для влюбленных пар. На тот момент на небольшом участке суши проживали два человека. Они искали новых людей с целью «удвоить популяцию Роны». В список обязанностей войдут техническое обслуживание дорог, автономных источников электроэнергии, транспортных средств и прачечных в жилых домах.

Александра Качан
Обсудить
Последние новости
Посол России заявил об угрозе его выдворения из США
В Британии предложили стать «правителем» острова
Девушка съедала пять тысяч килокалорий в день и смогла сохранить стройную фигуру
ФФКР подтвердила участие Валиевой в Олимпиаде
МОК прокомментировал тему допинг-теста фигуристки Валиевой
Минэкономразвития назвал главные факторы экономического роста в 2022 году
Кальянщик из Москвы назвал национальности и конфессии своих клиентов
Постпред России при ООН допустил провокации Украины против россиян в Крыму
Описан процесс депортации интеллигенции из России
Дочь Курта Кобейна купила новый дом у неизвестного
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.