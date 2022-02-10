В Британии предложили стать «правителем» острова

В Британии предложили стать «монархом» небольшого острова Пил. Совет английского портового города Барроу начал кампанию по поиску правителя объекта недалеко от побережья графства Камбрия, сообщает Independent.

С декабря 2021 года почти 200 человек со всего мира подали заявку на должность смотрителя острова площадью 20 гектаров. Победивший кандидат будет провозглашен королем или королевой. Церемония коронации включает в себя трон, меч и пиво, которое выльют на голову новоиспеченного «монарха».

В обязанности правителя острова будет входить содержание паба Ship Inn, который построили на Пиле 300 лет назад, а также уход за его окрестностями, управление туристическими походами, присмотр за туалетами и душевыми. Члены совета заявили, что ищут человека с опытом управления пабом, любовью к свежему воздуху, пиву и морским котикам.

«Основная задача смотрителя — сохранение красоты острова и его окружающей среды», — отметила специалистка по туристической экономике Сандра Бейнс. Она добавила, что многочисленные недостатки жизни на острове могут разочаровать тех, кто мечтает о роли «монарха». Совет планирует назначить смотрителя к апрелю. Помимо паба на острове располагается построенный в XIV веке замок. Раз в день к Пилу пришвартовываются два парома с туристами.

В январе на изолированном от людей острове Рона в Шотландии открылись две вакансии смотрителя для влюбленных пар. На тот момент на небольшом участке суши проживали два человека. Они искали новых людей с целью «удвоить популяцию Роны». В список обязанностей войдут техническое обслуживание дорог, автономных источников электроэнергии, транспортных средств и прачечных в жилых домах.