Стал известен уровень эффективности вакцины «КовиВак»

Уровень эффективности российской вакцины от коронавируса «КовиВак» составил 86,9 процента. Такие данные стали известны в результате исследований, результаты которых опубликованы на портале препринтов научных статей в области медицины MedRxiv.

Отмечается, что данный процент эффективности был выявлен у сероотрицательных участников испытания. У сероположительных этот показатель составил 85,2 процента. Этап исследования проводился среди 398 добровольцев.

«Эти результаты свидетельствуют о том, что "КовиВак" может успешно применяться как для первичной вакцинации по схеме из двух доз, так и в качестве бустера в виде одной дозы для лиц со снизившимся уровнем нейтрализующих антител», — говорится в сообщении.

Ранее генеральный директор Центра имени Чумакова, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов заявил, что предварительная эффективность российской вакцины от коронавируса «КовиВак» против омикрон-штамма составляет около 62 процентов. Он отметил, что эти данные носят доклинический характер.