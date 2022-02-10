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Стал известен уровень эффективности вакцины «КовиВак»

Уровень эффективности российской вакцины от COVID-19 «КовиВак» составил 86,9 процента

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Уровень эффективности российской вакцины от коронавируса «КовиВак» составил 86,9 процента. Такие данные стали известны в результате исследований, результаты которых опубликованы на портале препринтов научных статей в области медицины MedRxiv.

Отмечается, что данный процент эффективности был выявлен у сероотрицательных участников испытания. У сероположительных этот показатель составил 85,2 процента. Этап исследования проводился среди 398 добровольцев.

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«Эти результаты свидетельствуют о том, что "КовиВак" может успешно применяться как для первичной вакцинации по схеме из двух доз, так и в качестве бустера в виде одной дозы для лиц со снизившимся уровнем нейтрализующих антител», — говорится в сообщении.

Ранее генеральный директор Центра имени Чумакова, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов заявил, что предварительная эффективность российской вакцины от коронавируса «КовиВак» против омикрон-штамма составляет около 62 процентов. Он отметил, что эти данные носят доклинический характер.

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Никита Абрамов
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