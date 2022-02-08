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В Центре имени Чумакова раскрыли эффективность «КовиВака» против омикрона

Глава Центра Чумакова Ишмухаметов заявил о защите «КовиВака» против омикрона на 62%

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Предварительная эффективность российской вакцины от коронавируса «КовиВак» против омикрон-штамма составляет около 62 процентов. Такие данные раскрыл генеральный директор Центра имени Чумакова, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов в эфире телеканала «Россия 24», его цитирует ТАСС.

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«Это порядка 62%, по нашим данным, но это (…) предварительные данные, они носят больше лабораторный, доклинический характер», — сказал Ишмухаметов.

Ранее Минздрав России выдал разрешение на проведение третьей фазы клинических исследований вакцины от коронавируса «КовиВак» с участием детей. В исследованиях примут участие 1050 добровольцев.

Российская вакцина от коронавируса «КовиВак» стала третьей, выпущенной в России. Ее зарегистрировали 20 февраля 2021 года. Препарат был разработан на основе нейтрализованного вируса SARS-CoV-2 — для изготовления прививки использовали коронавирус, который очищается, «убивается» формалином и вводится как вакцина.

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Анастасия Шейкина
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