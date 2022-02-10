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В России рассказали о «неполноценности» большевиков

Кандидат философских наук Алексей Козырев рассказал о недостатках доктрины большевиков
Алексей Козырев

Алексей Козырев. Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Философская неполноценность марксизма стала идеологической основой конфликта, который позже привел к высылке интеллигенции из России. Об этом исполняющий обязанности декана философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, доцент, кандидат философских наук Алексей Козырев рассказал в интервью Ленте.ру».

В марте 1922 года Владимир Ленин выпустил статью «О значении воинствующего материализма». В ней он критиковал сторонников философского течения воинствующего идеализма.

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«Воинствующий материализм вообще вторичен по отношению к воинствующему идеализму. Большевики это в глубине души понимали и чувствовали комплекс философской неполноценности», — отметил Алексей Козырев.

По его словам, марксистская теория познания примитивна. «Взгляд на человека как на сумму социальных отношений — это не самое глубокое постижение человека, существующее в истории мировой философии», — подчеркнул Козырев.

В январе исследователи Даремского университета (Великобритания) обнаружили самое раннее свидетельство о шаровой молнии, которую наблюдали в Англии. Погодное явление упоминается в тексте возрастом 750 лет.

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Даниил Иринин
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