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Шофер притворявшегося сыном богача афериста раскрыл секрет его успеха у женщин

Шофер афериста Шимона Хаюта считает, что харизма позволила ему обманывать женщин

Фото: @siimon_leviiev_official

Бывший работник израильского мошенника, который притворялся сыном богача, раскрыл секрет успеха его махинаций. На эту тему он высказался в подкасте Making of a Swindler на платформе Spotify.

Известно, что Шимон Хают (Shimon Hayut), который выдавал себя за Саймона Леваева (Simon Leviev), скрывал свое происхождение от нанятых сотрудников, в том числе и от шофера Джамаля (настоящее имя мужчина скрывает). Собеседник журналистов признался, что ничего не знал о деятельности афериста, считая его «типичным ребенком богатых родителей».

По словам мужчины, Хают назначил ему месячную зарплату в размере семи тысяч фунтов стерлингов (713 тысяч рублей), однако в конечном счете не выплатил обещанную сумму. Обманутый герой материала считает, что мошеннику удавалось обманывать десятки женщин, поскольку он был очень харизматичным и располагал к себе людей.

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«Все, в том числе и я, хотели проводить с ним время каждый день. Саймон создавал иллюзию того, что собеседник — особенный для него человек. Однако после этого он крал у него деньги и сбегал, — пояснил Джамаль. — Сначала я думал, что это просто молодой парень, которому нравится заниматься сексом с разными женщинами, а не самый настоящий жулик».

Шимон Хают общался с женщинами из разных стран в приложении знакомств Tinder и сумел получить от них около 10 миллионов долларов (760 миллионов рублей) под предлогом займа. Полученные обманным путем средства он тратил на свидания с другими женщинами и роскошный образ жизни.

В 2019 году его обвинили в преступлениях, совершенных в Израиле, и назначили ему 15 месяцев колонии за мошенничество. Однако уже через пять месяцев Хают вышел на свободу за хорошее поведение, стал бизнес-консультантом и продолжил вести Instagram, на который подписались более 200 тысяч человек.

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Майя Пономаренко
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