Путин заявил о необходимости добиваться от США И НАТО гарантий безопасности

Необходимо добиваться от США и их союзников из НАТО исчерпывающих и юридически закрепленных гарантий безопасности России. Об этом заявил российский президент Владимир Путин, поздравляя сотрудников и ветеранов МИД с Днем дипломатического работника сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства подчеркнул, что обстановка в мире становится более турбулентной и напряженной. Такая ситуация требует дополнительных усилий по обеспечению стратегической стабильности, а также противодействия возникающим угрозам, считает Путин.

По его словам, важной остается работа по созданию «справедливого и стабильного многополярного миропорядка». Также актуальна работа по упрочению верховенства международного права, сказал президент.

Ранее Владимир Путин анонсировал ответ Западу по гарантиями безопасности. После разработки документ отправят в Вашингтон и Брюссель, сообщил он. Президент считает, что США и НАТО проигнорировали озабоченности России по гарантиям безопасности и оставили без внимания главные тревоги Москвы.