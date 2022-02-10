В Берлине начались переговоры «нормандской четверки»

В столице Германии начались переговоры представителей стран «нормандской четверки». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российской делегации.

«В Берлине начались переговоры советников нормандского формата», — рассказал собеседник агентства. Во встрече участвуют замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, внешнеполитический советник канцлера ФРГ Йенс Плетнер, дипломатический советник президента Пятой республики Эмманюэль Бонн и глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

Дату встречи политических советников ранее раскрыл французский президент Эммануэль Макрон. Глава Пятой республики подчеркнул, что Франция и Германия нацелены выступить посредниками, чтобы положить конец украинскому конфликту. По его словам, Париж намерен добиться урегулирования кризиса в ближайшие недели.