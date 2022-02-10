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Названа дата выхода сериала про Оби-Вана Кеноби из «Звездных войн»

Сериал по вселенной «Звездных войн» про Оби-Вана Кеноби выйдет на Disney+ 25 мая

Фото: промоматериалы сериала «Оби-Ван Кеноби»

Премьера сериала по вселенной франшизы «Звездные войны» про джедая Оби-Вана Кеноби состоится на Disney+ в мае. Дату выхода проекта назвали в Twitter-аккаунте стримингового сервиса в четверг, 10 февраля.

Пилотный эпизод шоу выйдет 25 мая.

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Роль Оби-Вана Кеноби исполнит актер Юэн Макгрегор, игравший джедая во второй трилогии «Звездных войн», которая выходила с 1999-го по 2005 год. В шоу также появятся Хайден Кристенсен (Энакин Скайуокер из той же трилогии), Кумэйл Нанджиани, Моусес Ингрэм, О’Ши Джексон-младший, Бенни Сэфди и Бонни Пессе.

Съемки сериала стартовали в апреле 2021 года. Изначально Disney планировал сделать спин-офф об Оби-Ване Кеноби полнометражным фильмом, однако проект превратили в сериал из-за неудовлетворительных сборов картины о Хане Соло.

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Илья Кролевский
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