В ОБСЕ поддержали нормандский формат переговоров по Украине

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) полностью поддерживает нормандский формат переговоров по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины. Об этом журналистам в Киеве заявил председатель ОБСЕ и глава МИД Польши Збигнев Рау, передает РИА Новости.

«Мы выражаем нашу полную поддержку для нормандского формата и всех усилий, которые помогают стабилизировать напряженную ситуацию в безопасности на восточных территориях Украины, которые будут служить реализации минских соглашений», — заявил Рау.

По его словам, дальнейшее развитие ситуации в Донбассе, в том числе ее улаживание будет зависеть от сторон конфликта. Рау отметил, что именно они должны будут использовать уже существующие механизмы, чтобы выработать постоянное решение, которое сочтут приемлемым. При этом политик пообещал, что ОБСЕ приложит к этому все усилия, как один из медиаторов конфликта.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обвинил ОБСЕ в пассивно-нейтральном поведении на фоне дипломатической напряженности вокруг Донбасса. Кулеба раскритиковал позицию ОБСЕ и подчеркнул, что организации нужно проявить активность и решительность в защите тех положений, для которых организация была создана.