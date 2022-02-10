Глава МИД Лавров оценил встречу с коллегой из Британии

Открывая встречу с главой британского МИД Лиз Трасс, министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал ее беспрецедентной. Цитату приводит ТАСС.

«Сегодняшняя встреча вообще беспрецедентная, потому что буквально завтра встречаются тоже в Москве главы министерств обороны наших стран», — с такой оценкой выступил российский дипломат.

Основная цель посещения России главой Форин Офиса — встреча с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Переговоры уже начались.

В своем вступительном слове Трасс заявила, что встреча с главой МИД России позволит ей добиться прогресса в укреплении европейской безопасности.