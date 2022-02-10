Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Глава МИД Лавров оценил встречу с коллегой из Британии

Глава МИД России Лавров назвал встречу с коллегой из Британии Трасс беспрецедентной
Элизабет Трасс и Сергей Лавров

Элизабет Трасс и Сергей Лавров. Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Открывая встречу с главой британского МИД Лиз Трасс, министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал ее беспрецедентной. Цитату приводит ТАСС.

«Сегодняшняя встреча вообще беспрецедентная, потому что буквально завтра встречаются тоже в Москве главы министерств обороны наших стран», — с такой оценкой выступил российский дипломат.

Основная цель посещения России главой Форин Офиса — встреча с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Переговоры уже начались.

В своем вступительном слове Трасс заявила, что встреча с главой МИД России позволит ей добиться прогресса в укреплении европейской безопасности.

Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
В России изменили схему постановки диагноза «коронавирусная инфекция»
Бывший ведущий «Битвы экстрасенсов» высказался о правдивости передачи
В России Google признали виновной в нарушении антимонопольного законодательства
Для россиян утвердили новые льготы
ФСБ назвала украинского студента Осипчука виновником лжеминирования школ России
Мишустин оценил ситуацию с коронавирусом в России
Лавров поправил переводчицу на встрече с Трасс
Врач допустил смерть Пушкина из-за клизмы
Появилось видео пожара в аэропорту Шереметьево
Мигрант убил мужчину после свидания в Москве
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.