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У российского губернатора выявили омикрон-штамм коронавируса

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заразился омикрон-штаммом коронавируса

Фото: Wikipedia

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сдал положительный тест на COVID-19 — у него выявили омикрон-штамм. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

«К сожалению, все-таки заболел. Врачи поставили диагноз ковид, омикрон. Чувствую себя неплохо, хотя голос, как вы слышите, почти пропал», — сказал российский губернатор.

Он добавил, что остается на связи с коллегами и продолжает работать, несмотря на болезнь. Глава региона также подчеркнул, что следит за ситуацией в области. Гладков выразил надежду, будет недолго болеть и быстро поправится.

Ранее коронавирусом заразился губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Губернатор подчеркнул, что чувствует себя нормально, и температуры у него нет. «Прививки работают!» — написал он в социальной сети.

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Анастасия Шейкина
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