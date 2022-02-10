У российского губернатора выявили омикрон-штамм коронавируса

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сдал положительный тест на COVID-19 — у него выявили омикрон-штамм. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

«К сожалению, все-таки заболел. Врачи поставили диагноз ковид, омикрон. Чувствую себя неплохо, хотя голос, как вы слышите, почти пропал», — сказал российский губернатор.

Он добавил, что остается на связи с коллегами и продолжает работать, несмотря на болезнь. Глава региона также подчеркнул, что следит за ситуацией в области. Гладков выразил надежду, будет недолго болеть и быстро поправится.

Ранее коронавирусом заразился губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Губернатор подчеркнул, что чувствует себя нормально, и температуры у него нет. «Прививки работают!» — написал он в социальной сети.