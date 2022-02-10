ООН получила послание Лаврова о задержках в выдаче виз российским дипломатам

Организация объединенных наций (ООН) получила послание министра иностранных дел России Сергея Лаврова о задержках в выдаче американских виз российским дипломатам и уже начала работу над решением проблемы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша Стефана Дюжаррика.

По его словам, генсек ознакомился с письмом главы российского МИД и уже провел встречу по этому вопросу с постпредом США при ООН. «Высокопоставленные должностные лица ООН находятся в тесном контакте со страной пребывания и соответствующими миссиями при ООН, включая Российскую Федерацию, по вопросам, связанным с Соглашением о штаб-квартире между ООН и США», — рассказал Дюжаррик.

