США отказали в выдаче визы новому российскому консулу

Российский генконсул в США Сергей Овсянников в интервью РИА Новости сообщил, что Вашингтон почти год отказывает в выдаче визы его сменщику Анатолию Каргаполову.

По его словам, замена должна произойти еще в мае прошлого года, однако из-за отказе в выдаче визы происходит задержка.

Дипломат отметил, что ему неизвестно, когда Каргаполову дадут визу. По его словам, из-за сложившейся ситуации дипмиссия России в Нью-Йорке впервые может остаться без консула.

Кроме того, Овсянников сообщил, что в консульстве на данный момент работает рекордно маленькое число сотрудников.

«У нас действительно работает четыре сотрудника (не считая консула, — прим. «Ленты.ру»). В конце января уехали пять семей. Остались ровно четыре человека», — рассказал дипломат, отметив, что раньше в консульстве работало 12 человек.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков объяснил причину отъезда американских дипломатов из России. По его словам, процесс сокращения персонала с обеих сторон продолжается. «Это не наш выбор, но люди из американского посольства уезжают в соответствии с теми требованиями, которые мы выдвинули», — пояснил Рябков.

6 февраля посол России в США Анатолий Антонов заявил, что до 30 июня еще 28 российских дипломатов будут вынуждены покинуть Соединенные Штаты. Он напомнил, что на прошлой неделе из Вашингтона уже уехали 27 дипломатов. По словам дипломата, американская сторона угрожала арестами в случае несоблюдения сроков.