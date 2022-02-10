Посол России заявил об угрозе его выдворения из США

Посол России в США Анатолий Антонов заявил об угрозе его выдворения из Вашингтона из-за визовых разногласий. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе беседы с журналистами дипломат ответил на вопрос, по-прежнему ли Госдепартамент исходит из того, что он будет вынужден покинуть Соединенные Штаты к апрелю, если Москва не выполнит ряд условий Вашингтона по выдаче виз охранникам американского посла в России.

Я подтверждаю эту американскую позицию. Действительно, ситуация, какая она была, когда я впервые об этом сказал, такая она и осталась на сегодняшний день Анатолий Антонов посол России в США

По словам Антонова, Соединенные Штаты допускают путь развития событий, предполагающий понижение уровня дипприсутствия в Москве и Вашингтоне.

Работа «до последнего дипломата»

6 февраля Антонов заявил, что до 30 июня 28 российских дипломатов будут вынуждены покинуть Соединенные Штаты. Он напомнил, что на прошлой неделе из Вашингтона уже уехали 27 дипломатов.

Было сказано — вам рекомендовано, предписано покинуть США Анатолий Антонов посол России в США

По мнению посла, это является «настоящей высылкой». Несмотря на применяемые США меры и угрозы арестов в случае несоблюдения сроков, Антонов подчеркнул, что посольство России намерено отстоять национальные интересы и при этом делать все, чтобы нормализовать российско-американские отношения. По его словам, дипмиссии будут работать «до последнего дипломата».

«Остались ровно четыре человека»

Накануне российский генконсул в США Сергей Овсянников сообщил, что в генеральном консульстве в Нью-Йорке впервые в истории работают всего пять человек. В январе число сотрудников сократилась более чем вдвое из-за политики США, сообщает РИА Новости.

У нас действительно работает четыре сотрудника (не считая консула – ред.). В конце января уехали пять семей. Остались ровно четыре человека Сергей Овсянников генконсул России

По словам Овсянникова, в генконсульстве также впервые нет офицера по безопасности, что является «вопиющим фактом». Он напомнил, что раньше в учреждении работали 12 дипломатов. При этом глава консульства не исключил, что в миссии останутся еще меньше людей.

У нас в июне уезжают два коменданта. У меня сейчас нет водителя — ему было предписано уехать в январе. Пытаемся из этой ситуации выходить. Я отменяю какие-то поездки, потому что одному не рекомендовано ехать за рулем. Дипломаты сидят на приеме посетителей. Небольшие передвижения по городу в рамках 25-мильной зоны возможно еще, а вот дальше передвижения практически уже невозможны Сергей Овсянников генконсул России

Визовый скандал

В октябре 2021 года официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова сообщила, что США потребовали отъезда еще 55 российских дипломатов и административно-технических работников дипмиссий.

Захарова отметила, что с учетом требований о высылке россиян обстановка на дипломатическом «фронте» только усугубится. Она напомнила, что сейчас в России работают около 130 американцев, а в российском посольстве в Вашингтоне и двух генконсульствах в Нью-Йорке и Хьюстоне — менее 200 россиян.

24 октября Госдеп причислил россиян, желающих получить американскую визу, к «бездомным национальностям» (англ. Homeless Nationalities). Соответствующий отчет был опубликован на сайте ведомства. В тексте сказано, что в эту категорию попадают граждане тех стран, в которых у США нет консульского представительства или политическая ситуация которых считается настолько нестабильной, что не позволяет сотрудникам дипмиссии рассматривать заявки их граждан на визу.

Дипломатические трудности

Натянутые отношения России и США отражаются на работе дипломатических ведомств обеих стран не первый год. Очередной конфликт произошел в августе, когда США привели состав своих диппредставительств в соответствии с новыми требованиями правительства РФ.

Так, Вашингтону запретили нанимать на работу в американские посольства и консульства россиян и граждан третьих государств. Посол США в России Джон Салливан отметил, что из-за данных мер численный состав американских дипмиссий в России сократится до 120 человек.

В ответ на это Госдеп США заявил о необходимости 24 российским дипломатам продлить визы или покинуть страну. Однако, по словам посла России в США Анатолия Антонова, российская сторона действовала строго в соответствии с правилами страны пребывания.