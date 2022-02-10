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Саакашвили назвали головной болью для Украины

Глава партии «Грузинская мечта» Кобахидзе назвал Саакашвили головной болью для Украины
Михаил Саакашвили

Михаил Саакашвили. Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Глава правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия», экс-спикер парламента Ираклий Кобахидзе заявил, что экс-президент страны Михаил Саакашвили не представляет интерес для Украины. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Палитраньюс».

Политик заявил, что с момента ареста Саакашвили Киев ни разу не обратился к властям Грузии с просьбой о его передаче. Он назвал экс-президента «головной болью» для Украины.

«Со дня приезда Саакашвили по сей день ни одно требование, ни одна просьба не были озвучены со стороны Украины в связи с его передачей. Наверное, этого и не будет из-за того, что Саакашвили является головной болью и для украинцев», — предположил он.

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1 марта

Ранее Саакашвили спел в суде гимн Украины. Кроме того, он развернул украинский флаг, который ему передали адвокаты. Это второй суд подряд, на который политик пришел в сине-желтой футболке с надписями, связанными с Украиной.

Михаила Саакашвили арестовали 1 октября, когда он вернулся в Грузию после восьми лет эмиграции. Ранее политика заочно приговорили к шести годам заключения по делу об убийстве банкира и избиении депутата. Экс-президента также обвиняют в жестоком разгоне митинга в 2007 году и растрате госсредств.

Марина Совина
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