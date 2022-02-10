Ученые раскрыли смертельную опасность парацетамола

Ученые из Эдинбургского университета в Шотландии раскрыли смертельную опасность парацетамола. Об этом сообщается в журнале Circulation.

По данным специалистов, длительный прием данного препарата увеличивает вероятность болезней сердца и инсультов у пациентов с повышенным артериальным давлением.

Эксперты провели исследование, в котором приняли участие 110 добровольцев с высоким кровяным давлением в анамнезе. В течение двух недель часть из них четыре раза в день принимала парацетамол, а другие — плацебо. Оба вида лечения добровольцы получили в рандомизированном и слепом порядке.

Отмечается, что две трети из испытуемых также пили лекарственные препараты от гипертонии. В результате ученые выявили, что в среднем у участников исследования повысилось артериальное давление.

По мнению экспертов, можно ожидать, что регулярный прием парацетамола повысит риск сердечных заболеваний или инсульта примерно на 20 процентов. После того как испытуемые перестали принимать данные препарат, их давление вернулось к уровню, который был в начале исследования.

